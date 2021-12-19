Симеоне: «Когда я пришел в команду, все были привычны к тому, что она отстает от лидера на 10 очков»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал для Marca поражение от «Севильи» (1:2), после которого «матрасники» оказались в непростом положении в таблице:
«Мы хорошо начали матч, а потом Ракитич забил. В первом тайме у нас вообще не было моментов, второй начался лучше, и «Севилья» перешла на контратаки.
Думаю, кое-что нам удалось, но в других вопросах нужно прибавлять. У нас было ощущение, что мы близки к голу, но придется смириться с тем, что мы в конце пропустили сами.
Ситуация тяжелая, результаты не очень хорошие. Но я придерживаюсь того же мнения, что и прежде. Надо работать, ждать возвращения выбывших игроков, обрести уверенность – она вернется, когда все заработает как надо. Надо сохранять спокойствие.
Мы на вершине 10 лет. Когда я пришел в команду, все были привычны к тому, что она отстает от лидера на 10 очков. К сожалению, сейчас мы снова в таком положении. Надо найти в себе силы для того, чтобы позволить ситуации наладиться естественным образом.
Ответственность лежит на мне, и мы собираемся все исправить».
После 18-ти туров «индейцы» отстают от лидирующего «Реала» на 13 пунктов.
Именно Симеоне вновь сделал из мадридской команды мировой гранд. При аргентинце «матрасники» впервые в истории попали в финал ЛЧ (сначала в 2014-м, а потом в 2016-м годах), а также выиграли свое первое за 20 лет чемпионство в Испании (в том же 2014-м, а после еще раз стали обладателями титула в 2021-м).
Турнирная таблица испанской Примеры, где в зоне Лиги чемпионов есть настоящие сюрпризы.
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