Симеоне: «Когда я пришел в команду, все были привычны к тому, что она отстает от лидера на 10 очков»

Диего Симеоне / фото - Atletico Madrid

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал для Marca поражение от «Севильи» (1:2), после которого «матрасники» оказались в непростом положении в таблице:

Думаю, кое-что нам удалось, но в других вопросах нужно прибавлять. У нас было ощущение, что мы близки к голу, но придется смириться с тем, что мы в конце пропустили сами.

Ситуация тяжелая, результаты не очень хорошие. Но я придерживаюсь того же мнения, что и прежде. Надо работать, ждать возвращения выбывших игроков, обрести уверенность – она вернется, когда все заработает как надо. Надо сохранять спокойствие.

Мы на вершине 10 лет. Когда я пришел в команду, все были привычны к тому, что она отстает от лидера на 10 очков. К сожалению, сейчас мы снова в таком положении. Надо найти в себе силы для того, чтобы позволить ситуации наладиться естественным образом.

Ответственность лежит на мне, и мы собираемся все исправить».