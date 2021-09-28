Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
Симеоне: «Милан» добился значительного прогресса за последние годы»
Игра состоится 28 сентября
28 сентября 09:05
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч с «Миланом» в Лиге чемпионов.
«Знаем, что нам предстоит играть против сильной команды с хорошими, динамичными игроками. Мы попытаемся атаковать их там, где они уязвимы.
Играть в Лиге чемпионов против такой команды, как «Милан», – великолепно. У них топовая команда, которая добилась значительного прогресса за последние годы».
Игра состоится 28 сентября в 22:00.
Не поможет «Милану» нападающий Златан Ибрагимович.
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