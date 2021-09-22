«Хетафе» впервые за 10 лет забил «Атлетико»
Симеоне – о Гризманне: «Он находится в процессе адаптации. Нынешний «Атлетико» отличается от того, откуда он уходил»
Тренер доволен игрой форварда
13:39
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением Sports Max о выступлении форварда Антуана Гризманна.
«Все нормально. Он был очень рад вернуться.
Он находится в процессе адаптации к нынешнему «Атлетико», который отличается от того, из которого он ушел. Но не сомневаюсь, что в итоге получится то, на что мы рассчитываем. Нам повезло, что он у нас есть.
Мы находимся на пути, по которому каждый игрок должен адаптироваться. Это не только Гризманн, но и Родриго де Пауль. Антуан выступил очень хорошо. Он пришел в команду, чтобы дать нам больше стабильности».
У Гризманна нет результативных действий за четыре матча в «Атлетико».
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