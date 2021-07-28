Симеоне просит руководство «Атлетико» подписать защитника «Интера»

Де Врей может перебраться в чемпионат Испании

Стефан де Врей / Фото: Twitter

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей может стать игроком «Атлетико», сообщает La Repubblica.

По информации источника, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне лично заинтересован в приобретении 29-летнего центрбека и уже обратился к боссам клуба с просьбой о трансфере.

Де Врей выступал за «Лацио» с 2014-го по 2018-й годы, затем перебрался в «Интер».

Ранее стало известно, что «Атлетико» хочет вернуть форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.