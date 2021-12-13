«Реал» не испытал проблем в дерби с «Атлетико», выиграв седьмой матч подряд
Симеоне: «Реал» выглядит очень мощно. Между нами серьезная разница»
Тренер – о поражении в мадридском дерби
09:28
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал Marca поражение в дерби от «Реала» (0:2).
«Напористость в футболе – один из самых важных компонентов, и «Реал» сейчас безупречен в этом. Когда они забивают тебе, игра меняется. У нас были кое-какие моменты в начале второго тайма, но затем они забили прекрасный второй гол.
Мы подошли к этой игре после сильнейшей психологической нагрузки в Португалии. «Реал» владел мячом, но не имел особо моментов, однако после гола игра поменялась.
Чемпионат длинный, сегодня между нами и лидером была серьезная разница, и пока мы должны смотреть на тех, кто рядом с нами в таблице, и идти от матча к матчу.
Сейчас «Реал» выглядит очень мощно, мне нравится такой футбол. Пока они идут в чемпионате очень здорово».
«Атлетико» уступает 13 очков «Реалу» в таблице.
Комментарии 0