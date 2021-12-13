Симеоне: «Реал» выглядит очень мощно. Между нами серьезная разница»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал Marca поражение в дерби от «Реала» (0:2).

Мы подошли к этой игре после сильнейшей психологической нагрузки в Португалии. «Реал» владел мячом, но не имел особо моментов, однако после гола игра поменялась.

Чемпионат длинный, сегодня между нами и лидером была серьезная разница, и пока мы должны смотреть на тех, кто рядом с нами в таблице, и идти от матча к матчу.

Сейчас «Реал» выглядит очень мощно, мне нравится такой футбол. Пока они идут в чемпионате очень здорово».