Симон: «Неважно, против кого бы играли – Франции, Швейцарии или Украины»
Симон: «Я бы отдал Зоммеру приз лучшему игроку матча»
Вратарь сборной Испании – о победе над швейцарцами в 1/4 финала Евро-2020
Унаи Симон / Фото - footboomГолкипер сборной Испании Унаи Симон прокомментировал победу своей команды над Швейцарией (1:1, 3:1 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2020.
Цитирует Симона El Chiringuito TV.
«Футбол справедлив, мы – настоящие победители. Однажды я отразил два пенальти в матче против «Бетиса». Еще это несколько раз удавалось мне в детстве. Я бы отдал Зоммеру приз лучшему игроку матча».
В полуфинале Испания встретится с итальянцами, которые оставили за бортом турнира команду Бельгии. Матч состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало – в 22:00.
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