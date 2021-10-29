Экс-игрок «Шахтера»: «Динамо» практически не существовало, пока не пришел Луческу»
Сиприано: «Доволен своими выступлениями за «Сьон»
Игрок принадлежит «Шахтеру»
Фото: ФК Сьон
Полузащитник «Сьона» Маркиньос Сиприано прокомментировал Terra свои выступления в чемпионате Швейцарии. Он играет за клуб «Сьон».
«Я доволен своими выступлениями за «Сьон», но все же думаю, что способен прогрессировать. Я более уверен в себе, поэтому могу больше рисковать. Это следствие доверия, которое дают мне тренерский штаб и команда. Наставники хорошо работают со мной ментально, и я чувствую свободу действий. Это только начало, я буду играть еще лучше».
На счету бразильца одна голевая передача в 11 матчах.
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