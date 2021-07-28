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Сиригу рассказал, как заставил расплакаться капитана сборной Италии перед финалом Евро

Ветеран помогал каждому игроку настроиться на матч
Футбол Евро-2020
10:39
Сиригу рассказал, как заставил расплакаться капитана сборной Италии перед финалом Евро
Сальваторе Сиригу / фото - Euro-football

Дублер Джанлуиджи Доннаруммы в сборной Италии, 34-летний вратарь Сальваторе Сиригу рассказал Gianluca di Marzio, как поддерживал своих партнеров по команде в раздевалке на Евро-2020:

«Был ли я каким-то особенным для команды на этом Евро? Нет, я просто был самим собой. Мне повезло набраться за свою карьеру достаточно игрового опыта, поэтому я знал, что и когда может понадобиться команде на турнире подобного уровня. Для меня это вполне обыденная история.

Как возникла идея писать каждому игроку сообщения с подбадривающими словами? Еще перед матчем против Турции я написал что-то в командном чате, мы победили, поэтому это прижилось как-то само собой. Это стало своеобразным ритуалом, и партнеры по команде ждали от меня сообщений перед каждой игрой.

Перед финалом была другая история. Во второй половине дня я долго не мог уснуть перед игрой, думал о том, чем заняться. Пресс-атташе помог мне решить эту проблему: он принес несколько чистых листов, и я написал для каждого игрока пару слов. Затем, мы с ним собрали комментарии от всех родственников, пожелавших также поддержать своих близких.

Когда я вручил это письмо Кьеллини, он заплакал. Тогда, я сказал ему: «Святая Мадонна, не делай этого до финала!».

Это были спонтанные жесты с моей стороны, я просто пытался поддерживать каждого, кто был вокруг меня. Я старался максимально зарядить группу. Возможно, это в чем-то нам помогло.

Я уже много лет знаком с Кьеллини, но никогда не видел, чтобы он улыбался буквально каждому событию, которое с ним происходило на этом турнире. Он хотел получать удовольствие от игры, даже если бы она была последней в его карьеру за сборную».

Так как ворота «Скуадры Адзурры» защищал Доннарумма, ставший лучшим игроком Евро, Сиригу не довелось помочь своей команде не футбольном поле.

Но наставник итальянцев Роберто Манчини заставил игрока почувствовать себя важным, когда выпустил его на последних минутах последнего матча группового этапа.

Напомним, Кьеллини хочет продлить контракт с «Ювентусом» на два года.

Павел Харченко
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Теги

сборная Италии (футбол) Джорджо Кьеллини

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