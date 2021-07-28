Сиригу рассказал, как заставил расплакаться капитана сборной Италии перед финалом Евро

Сальваторе Сиригу / фото - Euro-football

Дублер Джанлуиджи Доннаруммы в сборной Италии, 34-летний вратарь Сальваторе Сиригу рассказал Gianluca di Marzio, как поддерживал своих партнеров по команде в раздевалке на Евро-2020:

Как возникла идея писать каждому игроку сообщения с подбадривающими словами? Еще перед матчем против Турции я написал что-то в командном чате, мы победили, поэтому это прижилось как-то само собой. Это стало своеобразным ритуалом, и партнеры по команде ждали от меня сообщений перед каждой игрой.

Перед финалом была другая история. Во второй половине дня я долго не мог уснуть перед игрой, думал о том, чем заняться. Пресс-атташе помог мне решить эту проблему: он принес несколько чистых листов, и я написал для каждого игрока пару слов. Затем, мы с ним собрали комментарии от всех родственников, пожелавших также поддержать своих близких.

Когда я вручил это письмо Кьеллини, он заплакал. Тогда, я сказал ему: «Святая Мадонна, не делай этого до финала!».

Это были спонтанные жесты с моей стороны, я просто пытался поддерживать каждого, кто был вокруг меня. Я старался максимально зарядить группу. Возможно, это в чем-то нам помогло.

Я уже много лет знаком с Кьеллини, но никогда не видел, чтобы он улыбался буквально каждому событию, которое с ним происходило на этом турнире. Он хотел получать удовольствие от игры, даже если бы она была последней в его карьеру за сборную».