Куман: «Нам нужно брать 6 очков в матчах с «Динамо»
Сирота: «Показалось, что начали вальяжно матч со «Львовом»
Защитник «Динамо» от метил, что пропущенный мяч помог команде включиться
17 октября 22:38
Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Александр Сирота высказался по поводу матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1).
Начали вальяжно, как мне показалось, но после пропущенного гола сразу включились, что принесло нам в итоге два ответных мяча.
Выпад соперников одновременно и разозлил команду, и мы правильно среагировали на него, сразу бросились атаковать, и это принесло свои плоды.
Ранее полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился мнением о газоне «Арены Львов».
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