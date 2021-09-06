Скалони: «Мы хотели играть с Бразилией, они – тоже»

Лионель Скалони / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об остановке матча с Бразилией. Его слова приводит RMC Sport.

Сегодня должен был пройти праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.

Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже».