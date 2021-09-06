Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков
Скалони: «Мы хотели играть с Бразилией, они – тоже»
Матч Бразилия – Аргентина был остановлен
Лионель Скалони / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об остановке матча с Бразилией. Его слова приводит RMC Sport.
«Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться.
Сегодня должен был пройти праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.
Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже».
Напомним, сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии обвиняют 4 игроков сборной Аргентины в нарушениях при пересечении границы. Матч был остановлен, а игроки – задержаны.
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