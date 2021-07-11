Скандальный игрок «Шахтера» перейдет в «Ворсклу»

Вакула нашел себе новую команду

Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула перейдет в «Ворсклу».

Как сообщил в своем Instagram журналист Олег Ящук, полтавчане выиграли конкуренцию за игрока у других клубов УПЛ. Пока неизвестно, на каких условиях состоится переход.

В прошлом сезоне 22-летний футболист сыграл два матча за «Шахтер». В январе он перешел в «Десну», но через две недели контракт был разорван.

Также Вакула успел попасть в ДТП, разбив свой автомобиль. Сообщалось, что он вернулся в «Мариуполь», но клуб опроверг эту информацию.