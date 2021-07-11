На Вакулу «Mариуполь» уже не рассчитывает
Скандальный игрок «Шахтера» перейдет в «Ворсклу»
Вакула нашел себе новую команду
Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула перейдет в «Ворсклу».
Как сообщил в своем Instagram журналист Олег Ящук, полтавчане выиграли конкуренцию за игрока у других клубов УПЛ. Пока неизвестно, на каких условиях состоится переход.
В прошлом сезоне 22-летний футболист сыграл два матча за «Шахтер». В январе он перешел в «Десну», но через две недели контракт был разорван.
Также Вакула успел попасть в ДТП, разбив свой автомобиль. Сообщалось, что он вернулся в «Мариуполь», но клуб опроверг эту информацию.
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