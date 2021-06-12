Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
Скандинавская битва на Евро-2020. Дания – Финляндия: стартовые составы
Команды начнут встречу в 19:00
Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на матч 1-го тура группового раунда Евро-2020 между Данией и Финляндией.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Мэле, Васс, Хейбьерг, Дилэйни, Эриксен, Винд, Поульсен, Брэйтуэйт.
Финляндия: Градецки, Уронен, О`Шонесси, Райтала, Араюури, Луд, Камара, Спарв, Тойвио, Похьянпало, Пукки.
Матч начнется в 19:00.
Видео трансляция матча Дания – Финляндия.