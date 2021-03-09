Скаут: «Аллегри ищут клуб, но переход в «Шахтер» считаю невозможным»

Массимилиано Аллегри / Фото - Twitter

Скаут Алекс Великих, который работает в итальянском «Кальяри», с уверенностью заявил, что Массимилиано Аллегри не станет тренером донецкого «Шахтера», а возглавит клуб из европейского топ-чемпионата.





«Аллегри ищет новый клуб. Его агент сейчас активен. Считаю его приход в «Шахтер» невозможен, но агент может использовать это для давления в переговорах с другими клубами. Не исключаю «Рому». Агентские ли игры это? Думаю, да. Хотя «Шахтер» хорошо знают и уважают в Европе, но украинский чемпионат вряд ли заинтересует итальянского специалиста».





Последним клубом Аллегри был туринский «Ювентус». Во главе «Старой синьоры» ему довелось работать с 2014 по 2019 годы.



