Скаут Серии А: «К Довбыку есть интерес клубов уровня «Торино», «Болоньи», «Фиорентины»

Артем Довбык / Фото - УПЛ

Скаут Серии А Алекс Великих рассказал о качествах нападающего «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбыка, которые могли бы ему помочь заиграть в Италии.

Силовой нападающий для Серии А или АПЛ – это Довбык. За ним следить начали еще в тот период, когда он выступал за «Мидтьюлланн», но его скорый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.

Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня «Торино», «Болонья», «Фиорентина», которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли сделать переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен – это факт. Пока еще нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбык перспективен.