Скоулз: «Сульшер заслуживает шанс в МЮ»

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Eurosport

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру нужно дать еще один шанс. Его слова приводит ВВС.

Многие были приятно взволнованы после первых 4-5 матчей «МЮ» в этом сезоне, но последние два матча принесли разочарование. Но я думаю, что Оле нужно дать как минимум сезон, чтобы он показал, что способен завоевывать трофеи.

Если вспомнить финал Лиги Европы с «Вильярреалом», то Оле даже замену не мог сделать из-за того, что игроки на скамейке были недостаточно хороши. Теперь же он за одну игру мог бы делать 5-6 замен»