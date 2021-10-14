«Манчестер Юнайтед» не ищет замену Сульшеру
Скоулз: «Сульшер заслуживает шанс в МЮ»
Экс-игрок манкунианцев считает, что тренера не нужно увольнять
14 октября 22:55
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Eurosport
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру нужно дать еще один шанс. Его слова приводит ВВС.
«Думаю, Оле заслуживает шанс. Если подумать, состояние «МЮ» в течение 3-4 лет перед приходом Сульшера было шокирующим. Затем 2-3 года ушло на строительство команды, сбор фрагментов мозаики, а теперь нужно их правильно собрать.
Многие были приятно взволнованы после первых 4-5 матчей «МЮ» в этом сезоне, но последние два матча принесли разочарование. Но я думаю, что Оле нужно дать как минимум сезон, чтобы он показал, что способен завоевывать трофеи.
Если вспомнить финал Лиги Европы с «Вильярреалом», то Оле даже замену не мог сделать из-за того, что игроки на скамейке были недостаточно хороши. Теперь же он за одну игру мог бы делать 5-6 замен»
Ранее стало известно, что руководство МЮ не планирует менять Сульшера.
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