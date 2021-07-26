«Александрия» сенсационно обыграла «Зарю» на выезде
Скрипник: «Банальный голик в матче с «Александрией» мог все поменять»
Тренер считает, что «Заре» не хватило везения
Виктор Скрипник / Фото: Football.ua
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о поражении от «Александрии» (0:1) в матче 1-го тура УПЛ.
«Не могу сказать, что так плохо играли, что заслужили это поражение. Может, не хватило везения в той или иной ситуации. Нюансы очень большую роль играют в современном футболе. Банальный голик, может, все поменял бы.
Но остается только поздравить соперника с победой. А так у меня нет претензий».
Напомним, Юрий Гура добыл дебютную победу в УПЛ на посту тренера «Александрии».
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