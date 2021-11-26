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Скрипник: «Мы совершили ошибки в поединке с «Ромой», но не могу винить свою команду»

Наставник «Зари» – о поражении в выездном матче Лиги конференций

Футбол Лига конференций UEFA
26 ноября 09:38
Скрипник: «Мы совершили ошибки в поединке с «Ромой», но не могу винить свою команду»
Виктор Скрипник / Фото - Facebook
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился эмоциями после разгромного поражения «Роме» (0:4) в матче 5-го тура группового раунда Лиги конференций.

Цитирует украинского специалиста forzaroma.info.

«Поздравляю «Рому» с заслуженной победой. Нам очень сложно играть против мотивированной команды, как «Шахтеру» было с «Интером». «Роме» нужна была победа, они провели идеальный матч. Есть встречи, когда фавориты не побеждают, но этого не случилось. Победил класс, сильнейшая команда. Мы совершили ошибки, но не могу винить свою команду. Желаю «Роме» побеждать в дальнейшем. Смотрим на матчи в Украине, где продолжим свой путь».


«Рома» – отличная команда, и мы были рады сыграть с ней. Мы анализировали соперника перед матчем, но не сумели реализовать то, что подготовили. Иногда вы делаете все возможное, но не получаете результат – это футбол. Первые и последние 10 минут матча важны в футболе, игроки старались, но теряли концентрацию. Мы сделали все, что в наших силах, и это самое главное».


Также своими эмоциями касательно матча поделился и наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.
Владимир Кириченко
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Виктор Скрипник Заря Рома (Рим)

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