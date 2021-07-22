Скрипник назвал главный минус формата УПЛ с 16-ю командами

Виктор Скрипник / фото - FootBoom

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мнением о возвращении формата УПЛ с 16-ю командами:

Добавились интересные команды, которые тоже мечтают и ставят свои цели. С учетом 16 команд получается целостный чемпионат, который играется в два круга. Ты рассчитываешь на это. На каждую игру выходишь побеждать. Знаешь, что у тебя 30 игр. Мы к этому шли, добивались этого.

А вот по качеству – покажет только чемпионат. Может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами. Хотя любая команда может попить крови у любой команды. Неважно, фаворит это или аутсайдер. Мы это хорошо знаем».