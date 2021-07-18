Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Скрипник не продлил контракт с «Зарей»
Специалист не вошел в число тренеров, с которыми были переподписаны соглашения
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря
Ряд членов действующего тренерского штаба «Зари» продлил контракты с клубом. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.
В команде останутся Сергей Попов (ассистент главного тренера), тренер по вратарям Андрей Никитин, тренер по физподготовке Григорий Ярмаш и тренер-селекционер Юрий Дудник. Новые соглашения Рассчитаны на один год.
Свой контракт пока не продлил наставник луганчан Виктор Скрипник. Его текущее соглашение действует до конца следующего сезона.Ранее сообщалось, что специалист не продлит свой контракт до его окончания.
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.