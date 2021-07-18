Скрипник не продлил контракт с «Зарей»

Специалист не вошел в число тренеров, с которыми были переподписаны соглашения

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Ряд членов действующего тренерского штаба «Зари» продлил контракты с клубом. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

В команде останутся Сергей Попов (ассистент главного тренера), тренер по вратарям Андрей Никитин, тренер по физподготовке Григорий Ярмаш и тренер-селекционер Юрий Дудник. Новые соглашения Рассчитаны на один год.

Свой контракт пока не продлил наставник луганчан Виктор Скрипник. Его текущее соглашение действует до конца следующего сезона.