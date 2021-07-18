Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Скрипник не продлил контракт с «Зарей»

Специалист не вошел в число тренеров, с которыми были переподписаны соглашения
Футбол Украинская Премьер-лига
08:21
Скрипник не продлил контракт с «Зарей»
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Ряд членов действующего тренерского штаба «Зари» продлил контракты с клубом. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

В команде останутся Сергей Попов (ассистент главного тренера), тренер по вратарям Андрей Никитин, тренер по физподготовке Григорий Ярмаш и тренер-селекционер Юрий Дудник. Новые соглашения Рассчитаны на один год.

Свой контракт пока не продлил наставник луганчан Виктор Скрипник. Его текущее соглашение действует до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что специалист не продлит свой контракт до его окончания.
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Виктор Скрипник Заря

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
18 июля 2021г. 09:32
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
Ответить

Новости по тегам

Воспитанник «Шахтера» оказался не нужен «Заре»
Воспитанник «Шахтера» оказался не нужен «Заре»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 19:25
Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 18:34
Клуб Первой лиги продлил аренду защитника «Зари»
Клуб Первой лиги продлил аренду защитника «Зари»
Футбол Первая лига
15 июля 16:17
В «Заре» ответили на вопрос, хотел ли «Шахтер» подписать Аллахьяра
В «Заре» ответили на вопрос, хотел ли «Шахтер» подписать Аллахьяра
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 15:45
Гендиректор «Зари»: «Каждые полгода Скрипника пытаются «уволить» из клуба»
Гендиректор «Зари»: «Каждые полгода Скрипника пытаются «уволить» из клуба»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 15:21
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 14:17

Новости: Футбол

Хавбек «Шахтера» заинтересовал турецкий гранд
Хавбек «Шахтера» заинтересовал турецкий гранд
Украинская Премьер-лига
11:37
После возвращения Довбыка в «Днепр-1» Йовичевич поставил перед ним амбициозную цель
После возвращения Довбыка в «Днепр-1» Йовичевич поставил перед ним амбициозную цель
Украинская Премьер-лига
11:21
Коноплянка поделился впечатлениями от новой формы «Шахтера»
Коноплянка поделился впечатлениями от новой формы «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
10:58
Гонорары арбитров УПЛ возрастут в два с половиной раза
Гонорары арбитров УПЛ возрастут в два с половиной раза
Украинская Премьер-лига
10:51
Ребров: «Мое мнение, что футбол это политика»
Ребров: «Мое мнение, что футбол это политика»
Украинские легионеры
10:36
Справились и без Соболя. «Брюгге» выиграл первый трофей в сезоне
Справились и без Соболя. «Брюгге» выиграл первый трофей в сезоне
Украинские легионеры
10:13
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Сборная Украины
09:47
Ультрас «Черноморца» поставили ультиматум в связи с присутствием «динамовцев» в клубе
Ультрас «Черноморца» поставили ультиматум в связи с присутствием «динамовцев» в клубе
Украинская Премьер-лига
09:27
Кейн согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»
Кейн согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
09:20
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
25
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости