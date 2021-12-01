Скрипник: «От «Ромы» получили лещей»

Тренер – о последних матчах луганчан

Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник оценил последние матчи команды и вспомнил поражение от «Ромы» (0:4).

«Когда выигрываешь – хорошее настроение. Мы в такую турбулентность попали. Проиграли после паузы одну игру, которая была такая болезненная. Потом такой выезд с «Ромой». Получили лещей. Но следующая игра – это возможность проявить себя, опять вернуться на тот уровень, который мы можем показывать. С учетом погоды на первый план выходила борьба и выигрыш мяча. В основном, команды играли длинными передачами, но мы не стушевались. Нам повезло, что мы первые забили гол. Гол всегда открывает игру, и тогда надо ждать реакцию соперника. И вот она и была. Но мы выдержали и сыграли на ноль, чему рады. Нам еще очень много надо улучшать. Хотя для турнирной таблицы, чтобы мы не отставали от тех мест, которые хотим занимать, эта победа была очень важна».

Как вы уже упомянули – последние два матча «Зари» были неудачными. Поражение от «Львова» и вылет из ЛК после матча с «Ромой». Этот матч можно назвать реабилитацией команды перед болельщиками, а также ребят перед самими собой?

«То недовольство, которое остается после проигранных матчей – присутствует. Следующая игра – возможность себя проявить, показать те качества, которые позволяют выигрывать. Вчера мы настраивались на борьбу. На то, что команда соперников играет в такой скоростной футбол. Хорошие и быстрые ребята по флангам играют. Так что надо было бороться, бежать, делать ту неприятную работу, которая в таких играх происходит всегда. Мы рады, что у нас получилось. Забей «Александрия» первая, нам было бы сложнее. А так мы вышли вперед и играли по счету. У нас был хороший шанс второй забить во втором тайме. Но этим результатом мы тоже довольны».

«Заря» идет 4-й в таблице УПЛ.

В Лиге конференций команда в плей-офф уже не выйдет.