Моуриньо: ««Заря» не самого высокого уровня команда, но она агрессивная»
«Заря» потерпела крупнейшее поражение в еврокубках в своей истории
Римляне забили четыре безответных мяча
26 ноября 21:41
Фото:ФК Заря
«Рома» обыграла «Зарю» (4:0) в матче 5 тура группового этапа Лиги конференций.
Таким образом, луганский клуб потерпел самое разгромное поражение в еврокубках в истории. В четыре мяча команда еще не проигрывала, однако пропускала столько от АЕКа, но тогда «Заре» удалось забить.
Также были крупные поражения от той же «Ромы», «Лестера» и Рапида» (0:3).
Из-за поражения «Роме» и победы «Буде-Глимта», «Заря» лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Напомним, что сезон «Заря» начала в Лиге Европы, но проиграла в квалификации «Рапиду».
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