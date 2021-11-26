«Заря» потерпела крупнейшее поражение в еврокубках в своей истории

Римляне забили четыре безответных мяча

Фото:ФК Заря

«Рома» обыграла «Зарю» (4:0) в матче 5 тура группового этапа Лиги конференций.

Таким образом, луганский клуб потерпел самое разгромное поражение в еврокубках в истории. В четыре мяча команда еще не проигрывала, однако пропускала столько от АЕКа, но тогда «Заре» удалось забить.

Также были крупные поражения от той же «Ромы», «Лестера» и Рапида» (0:3).

Из-за поражения «Роме» и победы «Буде-Глимта», «Заря» лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Напомним, что сезон «Заря» начала в Лиге Европы, но проиграла в квалификации «Рапиду».