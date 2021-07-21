Скрипник поделился мнением, как можно улучшить выступления сборной Украины

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в интервью пресс-службе клуба оценил выступления сборной Украины на Евро-2020. Также специалист дал свои рекомендации, как можно улучшить игру «сине-желтых».

Все равно будет наверняка анализ и все понимают, что есть топовые игры, на которые нужно равняться и держать марку. А для этого в комплексе нужен и хороший чемпионат, и структура детско-юношеского футбола.

Учитывая опыт этого чемпионата, можно будет делать какие-то шаги вперед. Хочется, чтобы в топовых матчах мы играли с позиции силы, а не только показывали реакцию. Это мое личное мнение.