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Скрипник поделился мнением, как можно улучшить выступления сборной Украины

По мнению специалиста, к вопросу нужно подойти систематически
Футбол Сборная Украины
21 июля 22:08
Скрипник поделился мнением, как можно улучшить выступления сборной Украины
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в интервью пресс-службе клуба оценил выступления сборной Украины на Евро-2020. Также специалист дал свои рекомендации, как можно улучшить игру «сине-желтых».

Чемпионат Европы понравился. Интересные участники и игры. Ничего удивительного не было. «Велосипед» никто не придумал. Все играли по своим возможностям. Относительно выступлений сборной Украины все понимали, что нужно выйти из группы. Задача была выполнена.

Все равно будет наверняка анализ и все понимают, что есть топовые игры, на которые нужно равняться и держать марку. А для этого в комплексе нужен и хороший чемпионат, и структура детско-юношеского футбола.

Учитывая опыт этого чемпионата, можно будет делать какие-то шаги вперед. Хочется, чтобы в топовых матчах мы играли с позиции силы, а не только показывали реакцию. Это мое личное мнение.

Скрипник также подвел итоги предсезонных сборов «Зари».

Сергей Стаднюк
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Виктор Скрипник Заря

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