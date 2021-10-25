Игрок ЦСКА София: «Заря» забила, единственным ударом за весь матч»
Скрипник: «После еврокубков надо правильно войти в игру»
Тренер – о победе над «Колосом»
Фото: footballua.tv
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу команды над «Колосом» (1:0) в матче 12 тура УПЛ.
«Когда играешь интенсивные игры в еврокубках, там мы отбивались, тут надо созидать. Надо правильно войти в игру, ничего не рвать, спокойно играть по счету. А то, что разбежимся в конце, оно было видно, ведь у нас были моменты, которыми мы могли закрыть игру.
Хомченовский в роли опорника? Когда команда играет на ноль, тогда претензий нету. Есть погрешности, но есть и хорошие качества. Мы рады, что он у нас безболезненно переключился на эту позицию. Дальше будем ждать, у нас Егор Назарина и еще несколько человек, которые могут сыграть на этой позиции.
Играем в четверг во Львове, потом в воскресенье играем в Харькове, а затем приезжает ЦСКА. Играем от игры к игре, будем надеяться, что пополнятся ребята, которые болеют или у них травмы. Каждая игра, хочется иметь результат. Сегодня мы его добились, чему рады».
«Заря» поднялась на четвертое место в таблице УПЛ.
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