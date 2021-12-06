Скрипник провел 100-й матч во главе «Зари»

Тренер работает в клубе третий год

Фото: ФК Заря

«Заря» в матче 17 тура УПЛ дома обыграл «Ингулец» (1:0).

Эта встреча стала юбилейной для главного тренера луганчан Виктора Скрипника. Он провел 100-й матч во главе команды.

В УПЛ на счету Скрипинка 75 матчей, кубок Украины – 6 игр и 19 поединков в еврокубках, сообщает сайт клуба.

Также Скрипник занимает второе место в истории клуба по количеству матчей во главе команды. Больше лишь у Юрия Вернидуба (219 игр).

Скрипник тренирует команду уже третий год. Его контракт завершается в конце сезона.