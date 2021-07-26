Скрипник: «Вряд ли мы увидим трансферы в «Заре» этим летом»

Виктор Скрипник / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в шоу «Профутбол» заявил, что у команды больше не будет трансферов этим летом.

– Все игроки, которые находятся в «Заре» – хорошего уровня. Для УПЛ тем более. Доволен игроками, которые у меня есть.

- Еще увидим новых футболистов летом?

– Не знаю. Может быть, но вряд ли.