Скрипник: «Банальный голик в матче с «Александрией» мог все поменять»
Скрипник: «Вряд ли мы увидим трансферы в «Заре» этим летом»
Тренер доволен теми игроками, которые у него есть
Виктор Скрипник / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в шоу «Профутбол» заявил, что у команды больше не будет трансферов этим летом.
- Довольны ли вы летними трансферами?
– Все игроки, которые находятся в «Заре» – хорошего уровня. Для УПЛ тем более. Доволен игроками, которые у меня есть.
- Еще увидим новых футболистов летом?
– Не знаю. Может быть, но вряд ли.
Напомним, в 1-м туре УПЛ «Заря» уступила «Александрии» (0:1).
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