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Скрипник: «Вряд ли мы увидим трансферы в «Заре» этим летом»

Тренер доволен теми игроками, которые у него есть
Футбол Украинская Премьер-лига
10:55
Скрипник: «Вряд ли мы увидим трансферы в «Заре» этим летом»
Виктор Скрипник / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в шоу «Профутбол» заявил, что у команды больше не будет трансферов этим летом.

- Довольны ли вы летними трансферами?

– Все игроки, которые находятся в «Заре» – хорошего уровня. Для УПЛ тем более. Доволен игроками, которые у меня есть.

- Еще увидим новых футболистов летом?

– Не знаю. Может быть, но вряд ли.


Напомним, в 1-м туре УПЛ «Заря» уступила «Александрии» (0:1).

Петр Приходько
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Виктор Скрипник Заря

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