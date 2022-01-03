«Динамо» получило предложение по Цитаишвили из Европы

Еще один игрок может покинуть Украину

Фото: ФК Динамо

Полузащитник Георгий Цитаишвили может покинуть Украину.

К грузину есть интерес от братиславского «Слована». Словацкий клуб предложил киевлянам 2 миллиона евро.

На данный момент Цитаишвили играет в аренде за «Черноморец». На его счету 15 матчей и один гол в нынешнем сезоне УПЛ.

Пока неизвестны планы «Динамо» на 21-летнего Цитаишвили. Первую половину прошлого года он провел в аренде в «Ворскле», но почти не играл из-за травмы.

Также он интересен клубам из Венгрии и Польши.