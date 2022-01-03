Цитаишвили может отправиться в бывший чемпионат летнего новичка «Динамо»
«Динамо» получило предложение по Цитаишвили из Европы
Еще один игрок может покинуть Украину
Фото: ФК Динамо
Полузащитник Георгий Цитаишвили может покинуть Украину.
К грузину есть интерес от братиславского «Слована». Словацкий клуб предложил киевлянам 2 миллиона евро.
На данный момент Цитаишвили играет в аренде за «Черноморец». На его счету 15 матчей и один гол в нынешнем сезоне УПЛ.
Пока неизвестны планы «Динамо» на 21-летнего Цитаишвили. Первую половину прошлого года он провел в аренде в «Ворскле», но почти не играл из-за травмы.
Также он интересен клубам из Венгрии и Польши.
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