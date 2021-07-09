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СМИ. Еще один клуб может сняться с розыгрыша УПЛ

Название команды пока не уточняется
Футбол Украинская Премьер-лига
18:03
СМИ. Еще один клуб может сняться с розыгрыша УПЛ
Фото: УПЛ

Еще один клуб может сняться с розыгрыша УПЛ.

Правда, источник не указывает название команды. Сообщается, что вскоре о данном клубе узнает общественность.

«Еще один клуб УПЛ вскоре заговорит о снятии с чемпионата. Как вы думаете кто?».

Накануне, «Олимпик» объявил о снятии с УПЛ и прекращении сотрудничества. УПЛ уже анонсировала всекомандное собрание.

Заменить донецкий клуб в Премьер-лиге может «Минай».

Источник: Бомбардир Андрей Усмонов
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Теги

Олимпик Донецк

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