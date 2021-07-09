УПЛ соберет общекомандные сборы для исключения «Олимпика»
СМИ. Еще один клуб может сняться с розыгрыша УПЛ
Название команды пока не уточняется
Фото: УПЛ
Еще один клуб может сняться с розыгрыша УПЛ.
Правда, источник не указывает название команды. Сообщается, что вскоре о данном клубе узнает общественность.
«Еще один клуб УПЛ вскоре заговорит о снятии с чемпионата. Как вы думаете кто?».
Накануне, «Олимпик» объявил о снятии с УПЛ и прекращении сотрудничества. УПЛ уже анонсировала всекомандное собрание.
Заменить донецкий клуб в Премьер-лиге может «Минай».
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