СМИ: Назначить Де Дзерби «Шахтеру» порекомендовал Луческу

Итальянец уже возглавил «горняков»

Фото: ФК Динамо

Итальянские СМИ, а именно издание calciopolis.it, опубликовало статью, посвященную главному тренеру «Динамо» Мирче Луческу.

Помимо восхищения румынским специалистом в статье указывается, что именно Луческу порекомендовал своей бывшей команде «Шахтеру» обратить внимания на тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Впрочем, как именно это произошло, не указывается.

«Кажется, что Луческу всегда будет находиться на скамейке запасных. Тренер, которому больше 70 лет, не собирается уходить на покой и продолжает носить тренировочный костюм. Железный румын. Мирча хочет побить все тренерские рекорды. Он по-прежнему воодушевлен, как в молодости. Когда «Динамо» играло с «Ювентусом», он побил довольно интересный рекорд, став самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов. Однако в случае с Луческу курс на высокое качество сохраняется. Несмотря на его постоянную связь с Италией, у него по-прежнему остается связь с «Шахтером». Мирча предложил донецкому клубу пригласить Де Дзерби».

Де Дзерби все же возглавил «горняков» и вскоре приступит к работе.