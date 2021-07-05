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СМИ: «Олимпик» прекратит свое существование

Судьба донецкого клуба вскоре решится
Футбол Украинская Премьер-лига
20:32
СМИ: «Олимпик» прекратит свое существование
Фото: ФК Олимпик

«Олимпик» с вероятностью 99% не сыграет в новом сезоне УПЛ.

Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков. Более того, по его информации донецкий клуб вскоре и вовсе прекратит свое существование.

Отмечается, что на контракте у донецкой команды осталось лишь девять футболистов. При этом, у клуба нет задолженностей по зарплатам. Также «Олимпик» получил аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.

Напомним, КДК УАФ в конце прошлого сезона дисквалифицировал президента клуба Владислава Гельзина на пять лет от любой футбольной деятельности.

Сообщалось, что «Олимпик» в УПЛ может заменить «Минай».

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
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Теги

Олимпик Донецк Владислав Гельзин

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