Покинувший «Олимпик» хавбек усилил «Львов»
СМИ: «Олимпик» прекратит свое существование
Судьба донецкого клуба вскоре решится
Фото: ФК Олимпик
«Олимпик» с вероятностью 99% не сыграет в новом сезоне УПЛ.
Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков. Более того, по его информации донецкий клуб вскоре и вовсе прекратит свое существование.
Отмечается, что на контракте у донецкой команды осталось лишь девять футболистов. При этом, у клуба нет задолженностей по зарплатам. Также «Олимпик» получил аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.
Напомним, КДК УАФ в конце прошлого сезона дисквалифицировал президента клуба Владислава Гельзина на пять лет от любой футбольной деятельности.
Сообщалось, что «Олимпик» в УПЛ может заменить «Минай».
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