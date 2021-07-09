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СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры

Витао остался в команде летом
Футбол Украинская Премьер-лига
15:16
СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры
Фото: shakhtar.com

«Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры в Токио.

Речь идет о центрбеке «горняков» Витао. В клубе посчитали, что игрок продолжит заниматься при новом тренере Роберто Де Дзерби, сообщает plantaoenfoco.com.br.

Витао провел несколько игр за олимпийскую сборную Бразилии в отборе. Защитника вызвал на Игры тренер бразильцев Андре Жардин, но «Шахтер» ответил отказом.

Вместо Витао в сборную вызван представитель «Васко да Гама» Рикардо Грасу.

Андрей Усмонов
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Теги

Витао Шахтер Донецк сборная Бразилии (футбол)

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