Тете: «Шахтеру» предстоит сделать еще многое»
СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры
Витао остался в команде летом
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры в Токио.
Речь идет о центрбеке «горняков» Витао. В клубе посчитали, что игрок продолжит заниматься при новом тренере Роберто Де Дзерби, сообщает plantaoenfoco.com.br.
Витао провел несколько игр за олимпийскую сборную Бразилии в отборе. Защитника вызвал на Игры тренер бразильцев Андре Жардин, но «Шахтер» ответил отказом.
Вместо Витао в сборную вызван представитель «Васко да Гама» Рикардо Грасу.
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