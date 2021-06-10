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Евро-2020 2021
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22:00 Турция - Италия -:- Запланирован

Смотреть всем: лучшие телевизоры для яркого просмотра Евро-2020 Новости компаний

Не стоит отчаиваться, если в этом году вас не будет на стадионе Рима или Копенгагена
Футбол Евро-2020
16:30
Смотреть всем: лучшие телевизоры для яркого просмотра Евро-2020

Совместно с сетью магазинов электроники и бытовой техники рассказываем, как превратить обычный футбольный вечер на захватывающее событие, не выходя из дома.

Не стоит отчаиваться, если в этом году вас не будет на стадионе Рима или Копенгагена. Новая реальность диктует иные правила жизни, но это не означает, что не предоставляет новых возможностей. Таких, как например, современные гаджеты, которые обеспечивают такую яркую картинку и мощный звук, что просмотр футбола в домашних условиях становится ничем не хуже (а в части комфорта – даже лучше) «оле-оле» на стадионе.

Самое время подобрать подходящий телик (да и ещё со скидкой до 30%), чтобы быть готовым врываться в Евро-2020 по полной!

1. Лазерный телевизор HISENSE HE100L5

Бренд телевизоров Hisense – официальный партнер Евро-2020. Поэтому нет никаких сомнений в том, что зрелищный просмотр спортивных событий будет гарантирован. И номер один в этом списке – лазерный телевизор HISENSE HE100L5. На 100-дюймовом экране смотреть футбол – равнозначно личному присутствию на матче. Телевизор проектирует красочное изображение 4K Ultra HD, отклоняет окружающий свет и создает эффект погружения. За потрясающий звук отвечает технология Dolby ATMOS.

Кроме того, в период с 01.06 по 30.06 при покупке данного телевизора Фокстрот дарит телевизор HISENSE 55U8QF.

2. 4К телевизор SONY KD55XH8096BR

Особенность этой модели в том, что при помощи HDR-процесора X1™ любое изображение в привычном Full HD преобразуется в суперразрешение 4K UHD. Еще больше живых текстур, деталей и невообразимая реалистичность цветов позволят рассмотреть самые мельчайшие детали. Например, все элементы новой формы нашей сборной.

3. Телевизор LG 49NANO806NA

Секрет безупречного качества изображения кроется в технологии NanoCell. Повышая чистоту спектра RGB за счет фильтрации тусклых цветов, она дополнит любой сюжет невероятным богатством полутонов и оттенков в суперреалистичном формате 4K UHD.

4. Безрамочный SAMSUNG QE75Q60TAUXUA

Практически полностью лишенный экранных рамок, он «заставит» любое изображение словно ожить в пространстве. Вам удастся прочувствовать каждый момент игры с эффектом полного погружения. Можно свободно совмещать просмотр футбола с прямыми эфирами со смартфона. QLED ТВ поддерживает режим Multi View, который делит экран ТВ на две зоны просмотра. 

5. XIAOMI Mi TV UHD 4S 55" International

Отличие этого телевизора – функция Chromecast, которая позволяет транслировать изображение на ТВ с любых устройств. Картинка в качестве 4K Ultra-HDR обеспечит зрелищный футбол в деталях, а двойное декодирование Dolby + DTS даст осязаемый звук для эффекта полного погружения.

Управляйте эфиром в один клик – тут поможет простой и удобный пульт с 12-ю кнопками и голосовым управлением

Как говорится, нет предела совершенству, и, если в ваших планах получить от просмотра трансляций чемпионата самый максимум – позаботьтесь о наличии саундбара. В частности, рекомендуем присмотреться к моделям LG SL9Y и SAMSUNG HW-Q800A.

А еще, купив телевизор, саундбар можно выиграть! Подробнее узнавайте на foxtrot.ua и болейте за наших на Евро-2020!

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