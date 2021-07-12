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Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать

Защитник решил не отпускать трофей даже во сне
Футбол Евро-2020
13:57
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
фото - Daily Mail

Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии. Команды довели матч до серии пенальти, где сильнее оказалась «Скуадра Адзурра».

Защитники итальянцев Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини так рьяно обороняли титул, что не смогли отпустить его, даже ложась спать. Леонардо на своей странице в Instagram выложил фото, где он и Кьеллини лежат в кровати с кубком, и пообещал защищать трофей даже во сне:

«Не беспокойся, спи спокойно. Мы охраняем тебя».

Опытная пара итальянских центрбеков провела очень сильный турнир, установив парочку рекордов: Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории Евро, а Бонуччи – самым возрастным автором гола.

К тому же, Бонуччи получил награду лучшему игроку финальной встречи и вошел в символическую сборную по версии авторитетного статистического портала.

Напомним, защитник итальянцев повторил за Андреем Ярмоленко и выпил на пресс-конференции пиво и колу.


 


Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия Леонардо Бонуччи Джорджо Кьеллини

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