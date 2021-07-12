Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии. Команды довели матч до серии пенальти, где сильнее оказалась «Скуадра Адзурра».
Защитники итальянцев Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини так рьяно обороняли титул, что не смогли отпустить его, даже ложась спать. Леонардо на своей странице в Instagram выложил фото, где он и Кьеллини лежат в кровати с кубком, и пообещал защищать трофей даже во сне:
«Не беспокойся, спи спокойно. Мы охраняем тебя».
Опытная пара итальянских центрбеков провела очень сильный турнир, установив парочку рекордов: Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории Евро, а Бонуччи – самым возрастным автором гола.
К тому же, Бонуччи получил награду лучшему игроку финальной встречи и вошел в символическую сборную по версии авторитетного статистического портала.
Напомним, защитник итальянцев повторил за Андреем Ярмоленко и выпил на пресс-конференции пиво и колу.
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