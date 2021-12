Матч «Аталанта» – «Вильярреал» перенесен на завтра из-за сильного снегопада

Фото: пресс-служба Аталанты

Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом» перенесен из-за сильного снегопада в Бергамо. Игра состоится завтра, UEFA пока не определил время начала матча.

#AtalantaVillarreal has been postponed due to the heavy snowfall. The match will be played tomorrow with kick-off time still to be determined by UEFA.#UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/FKh6vbiKwG