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Снейдер: «У меня новый фаворит Евро – Италия. Франция пока не убеждает»

Экс-игрок сборной Нидерландов рассказал, какая сборная ему нравится
Футбол Евро-2020
16:59
Снейдер: «У меня новый фаворит Евро – Италия. Франция пока не убеждает»
Уэсли Снейдер / Фото: Eurosport

Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказал свое мнение по поводу фаворита чемпионата Европы. Его слова приводит ресурс Voetbalprimeur.

«Дания сейчас на верном пути, не так ли? Но после всего, что я увидел, у меня новый фаворит: Италия. Также я видел фаворитами Францию, но они меня пока не убедили. Так что я поменял мнение».

Напомним, сегодня начнется стадия 1/8 финала Евро-2020, в первом матче Уэльс примет Данию.

Видео трансляция матча Уэльс – Дания.

Онлайн трансляция матча Уэльс – Дания.

Петр Приходько
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Теги

Уэсли Снейдер сборная Франции (футбол)

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