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Снова гегемония Туманного Альбиона. Вспоминаем английские финалы Лиги чемпионов

Сегодня «Челси» и «Манчестер Сити» разыграют самый престижный титул в клубном футболе
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:37
Снова гегемония Туманного Альбиона. Вспоминаем английские финалы Лиги чемпионов
Роналду забивает в ворота Челси, 2008-й год / Фото: The Times

Затишье от АПЛ, которое длилось практически 10 лет, закончилось. Гегемония Туманного Альбиона вновь вернулась в футбольную Европу. За последние три года мы во второй раз будем наслаждаться английским финалом Лиги чемпионов.

Кто-то скажет, что оба соперника – денежные мешки, команды без истории. Но в нынешнем розыгрыше ЛЧ они точно заслужили на выход в финал.

Действительно, что у «Челси», что у «Манчестер Сити» (тем более) очень мало опыта выступлений в финальных матчах Лиги чемпионов. Это будет третий финал ЛЧ для «Челси» и первый в истории для «Манчестер Сити», который наконец добрался до решающей точки. Мечта шейхов может воплотиться в реальность уже сегодня.

Путь к финалу

Обе команды были фаворитами своих групп и вышли из них с первого места: «Манчестер Сити» ожидаемо не оставил шансов «Порту», «Олимпиакосу» и «Марселю», у «Челси» также не было топ-клубов в соперниках – «Севилья», «Ренн» и «Краснодар». Затем по турнирной сетке «Манчестер Сити» обыграл две «Боруссии» (менхенгладбахскую и дортмундскую) в 1/8 и 1/4 финала, а в полуфинале выбил самого грозного соперника – ПСЖ.

У «Челси» путь был, кажется, более сложным – ведь в 1/8 финала и в полуфинале «синие» прошли мадридские команды – «Атлетико» и «Реал». В 1/4 удалось обыграть «Порту».

Это будет третий английский финал в истории Лиги чемпионов. Давайте вспомним, как прошли два предыдущих. Тем более, воспоминания еще свежи.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед», 2008-й год

Пожалуй, это был один из самых драматичных финалов в истории Лиги чемпионов. В тот дождливый вечер на «Лужниках» в Москве случилось много событий. Первый большой клубный финал для еще молодого 23-летнего Криштиану Роналду. Счет в той встрече открыл именно португалец в своем фирменном стиле – завис над землей, словно супергерой, и отправил мяч в сетку головой. 

А затем не забил пенальти в серии, не сумев переиграть Петра Чеха.

Непростой момент для Фрэнка Лэмпарда (который, кстати, выиграл группу с «Челси» в этом сезоне уже в качестве тренера). Тогда за день до финала у лидера «Челси» умерла мать. Именно ей он посвятил свой забитый мяч в финале, сравняв счет.

Драматичная серия пенальти. Последний удар от Джона Терри, который поскользнулся из-за дефектов свежепостеленного натурального газона и мокрого поля. В тот момент уже чувствовалось, что титул ускользнул от лондонской команды.

Затем в решающий момент не забил Николя Анелька, а «Манчестер Юнайтед» побежал праздновать триумф.

Кстати, в этом английском финале был свой украинец – Андрей Шевченко тогда просидел в запасе «Челси» весь матч. Сегодня в решающем матче турнира также будет украинский след в лице Александра Зинченко.

21 мая 2008 года

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» 1:1 (пен 6:5)

Голы: Роналду, 26 – Лэмпард, 45

«Манчестер Юнайтед»: ван дер Сар – Браун (Андерсон, 120), Фердинанд, Видич, Эвра – Харгривз, Каррик, Скоулз (Гиггз, 87) – Руни (Нани, 101), Тевес, Роналду.

«Челси»: Чех – Эссьен, Карьвалью, Терри, Эшли Коул – Макелеле (Беллетти, 120), Баллак, Лэмпард, Джо Коул (Анелька, 98), Малуда (Калу, 92) – Дрогба.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль», 2019-й год

В этом финале драматичным был, скорее, путь к нему, нежели сам матч. Стоит отметить полуфиналы, которые невозможно забыть. В том сезоне запомнился невероятный «Аякс», который всем телом и одной ногой уже был в финале. Но Лукас Моура на последних секундах был против, а «шпоры» совершили грандиозный камбэк за несколько минут. И если бы правило выездного гола отменили уже тогда, то неизвестно еще, кто бы в том финале оказался, ведь двухматчевое противостояние завершилось со счетом 3:3.

В параллельном же полуфинале «Барселона», казалось, похоронила «Ливерпуль» в первом матче на «Камп Ноу». Но то, что было потом на «Энфилде», забыть нельзя. Полная перезагрузка от команды Юргена Клоппа, 4:0 в ворота «Барселоны», и английский финал был обеспечен.

Финал, который был испорчен на первых же секундах неоднозначным пенальти в ворота «Тоттенхэма». 

Финал, который запомнился не так хорошо, как полуфинальные встречи в том розыгрыше ЛЧ. Кажется, все было закономерно, но во втором тайме «Тоттенхэм» мог сравнять счет, по крайней мере, имел несколько хороших шансов для этого. А затем форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги закрыл игру. Тем не менее, это был грандиозный сезон для двух команд.

1 июня 2019-го года

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» 0:2

Голы: Салах, 2, пен, Ориги, 87

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (Дайер, 84), Уинкс (Лукас Моура, 66), Эриксен, Алли (Льоренте, 81), Сон, Кейн.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер,62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

Cможет ли «Челси» все же взять ЛЧ в противоборстве с английской командой? Или «Манчестер Сити» сможет воплотить свою мечту в реальность и окупить вложенные тонны денег? Узнаем совсем скоро. Начало матча – в 22:00.

Видео трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».

Онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».

Петр Приходько
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Челси Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити

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