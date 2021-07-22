Швед признался, что не желает покидать «Мехелен»
Снова уйдет в аренду? Швед был замечен в Бельгии
Украинский вингер вряд ли будет выступать за «Селтик» в новом сезоне
22 июля 13:50
Марьян Швед / Фото: Twitter
Украинский вингер «Селтика» Марьян Швед замечен в Бельгии.
Вероятно, Швед вновь будет выступать за «Мехелен» на правах аренды, или же клубы договариваются о полноценном трансфере украинца.
Минувший сезон Швед провел в аренде в «Мехелене». Игрок принадлежит «Селтику», в который он вернулся по окончанию прошлого сезона.
Ранее Швед признался, что не хочет покидать «Мехелен».
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