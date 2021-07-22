Снова уйдет в аренду? Швед был замечен в Бельгии

Украинский вингер вряд ли будет выступать за «Селтик» в новом сезоне

Марьян Швед / Фото: Twitter

Украинский вингер «Селтика» Марьян Швед замечен в Бельгии.

Вероятно, Швед вновь будет выступать за «Мехелен» на правах аренды, или же клубы договариваются о полноценном трансфере украинца.

Минувший сезон Швед провел в аренде в «Мехелене». Игрок принадлежит «Селтику», в который он вернулся по окончанию прошлого сезона.

Ранее Швед признался, что не хочет покидать «Мехелен».