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Соболь: «Еще не было детального разбора игры с Нидерландами»

Защитник сборной Украины рассказал о эмоциях после упущенной на последних минутах ничьей
Футбол Сборная Украины
12:43
Соболь: «Еще не было детального разбора игры с Нидерландами»
Эдуард Соболь / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о матче против Нидерландов (2:3). Также футболист оценил возможность выйти на позиции хавбека. Его слова передает пресс-служба УАФ.

У нас еще не было детального разбора. По ходу игры в перерыве Андрей Николаевич вносил коррективы, как нужно действовать во втором тайме. Нам удалось сравнять счет. Иногда ребятам было тяжело. Не очень приятные эмоции, когда ты забиваешь два мяча и пропускаешь на последних минутах. Но нужно забывать эту игру, выносить положительные моменты, думать и готовиться к следующему поединку.

У нас перед обедом будет теоретическое занятие. Тренерский штаб укажет, как нам действовать против этого соперника, которые у него сильные и слабые стороны. Также у нас вечером тренировка – теория перенесется на футбольное поле.

На такие игры особенно настраиваться и не нужно. Конечно, у каждого есть определенные привычки перед поединками. Кто-то вообще не касается телефона, кто-то слушает музыку, читает книги. У каждого по-разному. Я могу послушать перед матчем музыку, но особых ритуалов не соблюдаю.

Это большой футбольный праздник. Каждый мечтает принять участие в чемпионате Европы. Чувствуется атмосфера, особенно после первой игры. Когда ты едешь в автобусе, всюду много фанатов. Осуществилась мечта принять участие в таком турнире. Каждый футболист, который находится в команде, готов выйти на поле и помочь всем, чем сможет.

Когда присутствует большое количество болельщиков из Украины, создается атмосфера, будто ты играешь дома. У нас и так огромная мотивация, но с фанатами на трибунах она удваивается.

Возможность выйти на позиции левого хавбека после повреждения Зубкова? Это не новая позиция для меня, я к этому действовал на ней. Если вы помните, то играл за «Брюгге» против киевского «Динамо» в Лиге Европы слева в полузащите. Но надеюсь, что в Зубкова все будет хорошо, и он сможет восстановиться к следующей игре.

Ранее стало известно, что Андрей Ярмоленко догнал Шевченко по результативным действиям за сборную Украины.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эдуард Соболь Нидерланды - Украина

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