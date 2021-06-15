Соболь: «Еще не было детального разбора игры с Нидерландами»

Эдуард Соболь / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о матче против Нидерландов (2:3). Также футболист оценил возможность выйти на позиции хавбека. Его слова передает пресс-служба УАФ.

У нас перед обедом будет теоретическое занятие. Тренерский штаб укажет, как нам действовать против этого соперника, которые у него сильные и слабые стороны. Также у нас вечером тренировка – теория перенесется на футбольное поле.

На такие игры особенно настраиваться и не нужно. Конечно, у каждого есть определенные привычки перед поединками. Кто-то вообще не касается телефона, кто-то слушает музыку, читает книги. У каждого по-разному. Я могу послушать перед матчем музыку, но особых ритуалов не соблюдаю.

Это большой футбольный праздник. Каждый мечтает принять участие в чемпионате Европы. Чувствуется атмосфера, особенно после первой игры. Когда ты едешь в автобусе, всюду много фанатов. Осуществилась мечта принять участие в таком турнире. Каждый футболист, который находится в команде, готов выйти на поле и помочь всем, чем сможет.

Когда присутствует большое количество болельщиков из Украины, создается атмосфера, будто ты играешь дома. У нас и так огромная мотивация, но с фанатами на трибунах она удваивается.

Возможность выйти на позиции левого хавбека после повреждения Зубкова? Это не новая позиция для меня, я к этому действовал на ней. Если вы помните, то играл за «Брюгге» против киевского «Динамо» в Лиге Европы слева в полузащите. Но надеюсь, что в Зубкова все будет хорошо, и он сможет восстановиться к следующей игре.