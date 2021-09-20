Соболь поделился информацией об атмосфере в раздевалке сборной при Петракове
Соболь: «Есть амбиции попробовать себя на более высоком уровне, чем Бельгия»
Защитник доволен игрой за «Брюгге»
17:10
Фото: KV Brugge
Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь признался, что хотел бы поиграть в одним из топ-5 чемпионатов Европы.
«Сейчас я всем доволен в «Брюгге». Один из лучших моментов в карьере, но есть амбиции попробовать себя на более высоком уровне. Но для начала нужно здесь себя проявить.
Что касается моей позиции, то чувствую себя защитником больше. Однако нравится подключаться к атакам».
Ранее Соболь рассказал об атмосфере в сборной Украины.
Аренда игрока из «Шахтера» рассчитана до конца сезона.
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