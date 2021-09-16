Тренер «Брюгге»: «Мои игроки провели исторический матч против ПСЖ»
Соболь получил высшую, чем у Месси, Неймара и Мбаппе, оценку за ассист в матче с ПСЖ
Украинец отличился результативной передачей на Ванакена
12:42
Икарди и Соболь / Фото - UEFA
Бельгийскому «Брюгге» удалось добыть очко в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1). Украинец Эдуард Соболь оформил результативную передачу на Ханса Ванакена.
Защитник получил оценку 7.4 по версии WhoScored – такую же, как и у партнера по обороне Стэнли Н'Соки. Лучшими в команде стали Шарль Де Кэтелар (7.7) и непосредственно автор гола (8.0).
Также стоит отметить, что балл Соболя оказался выше, чем у всей звездной тройки нападения парижан. Неймар получил 6.5, Лионель Месси и Килиан Мбаппе – по 7.0.
Ранее по поводу матча высказался главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман.
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