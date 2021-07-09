Соль: «Хочу забивать за «Эйбар» победные мячи»

Нападающий попробует помочь команде вернуться в Примеру

Фран Соль / фото - ElDesmarque

Испанский форвард Фран Соль прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в «Эйбар». Слова игрока приводит официальный сайт его нового клуба.

«Хочу забивать за «Эйбар» победные голы. Буду помогать оставаться клубу на как можно более высоком уровне. Первые ощущения – очень хорошие. Команда будет ставить перед собой маленькие цели, чтобы добиться чего-то большего. Каждый в раздевалке должен спрашивать с себя лично. Мы будем работать над улучшением своей игры, чтобы выигрывать в каждом матче».

Минувший сезон Соль также провел в Сегунде, выступая за «Тенерифе». За островитян форвард сыграл 42 матча, в которых отметился 11 голами.

Теперь воспитанник мадридского «Реала» будет выступать за команду классом повыше – «Эйбар», который славиться своей интенсивной прессингующей системой. В прошедшей кампании «оружейники» заняли последнее место в Примере и вылетели во второй по силе испанский дивизион, и теперь у Соля и компании задача – вернуть команду в испанскую элиту.

«Эйбар» арендовал Соля у «Динамо» на один сезон.