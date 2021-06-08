Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
Соль намерен разорвать контракт с «Динамо»
Испанский нападающий находится в поисках нового клуба
Фран Соль / Фото - footboomНападающий «Динамо» Фран Соль находится в поисках клуба на следующий сезон. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Для того, чтобы облегчить себе эту задачу, 29-летний испанец намерен разорвать соглашение с «Динамо». Действующий контракт рассчитан до конца декабря 2023 года.
Минувший сезон Соль провел в аренде в «Тенерифе», однако из-за слишком высокой заработной платы в этом клубе он не останется. В услугах игрока заинтересован еще один клуб Сегунды, «Эйбар».
В сезоне-2020/21 в активе Соля 10 голов и 2 результативных передачи в 39 матчах за «Тенерифе» во всех турнирах.
Напомним, в киевском «Динамо» больше не рассчитывают на Соля.
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