Соль: «Не играю в Примере, потому что не сложилось в «Динамо»

Испанец не смог добиться успеха в киевском клубе

Фран Соль / фото - El Confidencial

Нападающий «Динамо» Фран Соль, выступающий на правах аренды за «Эйбар» из второго испанского дивизиона, рассказал Marca о своей карьере:

«Моя авантюрная и любопытная натура в свое время привела меня в команду «Виллем II», откуда я позже переехал в киевское «Динамо». Но там не все сложилось так, как мне хотелось бы… Это и не позволило мне играть в Примере. Но именно поэтому я сейчас здесь, в «Эйбаре», - попытаюсь помочь им вернуться в высший дивизион и заслужить шанс сыграть там».

Соль перешел в киевское «Динамо» в 2019-м году, но не смог закрепить в составе. После чего последовали две аренды во второй испанский дивизион – в «Тенерифе» и «Эйбар».

Ранее форвард объяснил свой переход в клуб Сегунды.