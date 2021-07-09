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Соль: «Знал, что буду играть в «Эйбаре»

Форвард прокомментировал свой переход
Футбол Примерa (Испания)
16:19
Соль: «Знал, что буду играть в «Эйбаре»
Фото: Эйбар

Нападающий Фран Соль прокомментировал AS свой переход из «Динамо» в «Эйбар».

«Я знал, что буду играл в «Эйбаре», но бюрократические моменты с другими странами приводят к тому, что сделки протекают медленно. По этой причине нам пришлось немного подождать.

Сколько голов я хочу забить в следующем розыгрыше Сегунды? Дело в том, что для меня ничего не значат 20 забитых мной мячей, если команда наберет 4 очка. Я предпочту забить 10 мячей в течение сезона, чтобы результат был 1:0 в нашу пользу, и это послужило бы прибавлению 30 очков в турнирную таблицу для «Эйбара».

«Эйбар» арендовал форварда на сезон.

Прошлый сезон Соль провел в «Тенерифе».

Андрей Усмонов
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Теги

Сегунда Эйбар Фран Соль

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