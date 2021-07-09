Соль: «Знал, что буду играть в «Эйбаре»

Фото: Эйбар

Нападающий Фран Соль прокомментировал AS свой переход из «Динамо» в «Эйбар».

Сколько голов я хочу забить в следующем розыгрыше Сегунды? Дело в том, что для меня ничего не значат 20 забитых мной мячей, если команда наберет 4 очка. Я предпочту забить 10 мячей в течение сезона, чтобы результат был 1:0 в нашу пользу, и это послужило бы прибавлению 30 очков в турнирную таблицу для «Эйбара».