Соль: «Хочу забивать за «Эйбар» победные мячи»
Соль: «Знал, что буду играть в «Эйбаре»
Форвард прокомментировал свой переход
16:19
Фото: Эйбар
Нападающий Фран Соль прокомментировал AS свой переход из «Динамо» в «Эйбар».
«Я знал, что буду играл в «Эйбаре», но бюрократические моменты с другими странами приводят к тому, что сделки протекают медленно. По этой причине нам пришлось немного подождать.
Сколько голов я хочу забить в следующем розыгрыше Сегунды? Дело в том, что для меня ничего не значат 20 забитых мной мячей, если команда наберет 4 очка. Я предпочту забить 10 мячей в течение сезона, чтобы результат был 1:0 в нашу пользу, и это послужило бы прибавлению 30 очков в турнирную таблицу для «Эйбара».
«Эйбар» арендовал форварда на сезон.
Прошлый сезон Соль провел в «Тенерифе».
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