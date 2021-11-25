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Соломон: «Де Дзерби отличный тренер, у которого будет большое будущее»

Хавбек «Шахтера» – о работе под руководством итальянского специалиста
Футбол Лига чемпионов UEFA
25 ноября 10:52
Соломон: «Де Дзерби отличный тренер, у которого будет большое будущее»
Манор Соломон / фото - FootBoom

Полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон в интервью порталу ТuttoMercato поделился впечатлениями о работе под руководством Роберто Де Дзерби.

Что ты думаешь об атакующей философии Де Дзерби?

Мы работаем с Де Дзерби 4-5 месяцев. Это правда, его философия очень атакующая. Он любит владеть мячом и доминировать в играх. Он всегда пытается придумать что-то новое для атаки, пытается научить и улучшать нас, как игроков.

Я считаю, что он отличный тренер, он всегда хочет от меня чего-то большего. Я знаю, что если буду слушаться его, то смогу стать лучшим игроком, он отличный тренер, у которого будет большое будущее.

Напомним, в последнем матча в ЛЧ «Шахтер» проиграл «Интеру».

Михаил Рыбак
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Манор Соломон Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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