Дубль Халлера принес «Аяксу» победу на «Бешикташем» в Лиге чемпионов

Подопечные Эрика Тен Хага – безоговорочные лидеры группы С

«Бешикташ» - «Аякс» / фото - REUTERS

«Аякс» добыл 5-ю победу кряду в группе С Лиги чемпионов, обыграв турецкий «Бешикташ» со счетом 2:1.

Главным героем матча стал форвард «Аякса» Себастьян Халлер, отметившийся голевым дублем. В группе «Аякс» является неоспоримым лидером (15 очков) и еще в прошлом матче гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Бешикташ» расположился на последнем месте квартета, не сумев добыть пока ни одной победы.

Лига чемпионом. Группа С

5-й тур

«Бешикташ» Турция – «Аякс» Нидерланды 1:2 (1:0)

Голы: Геззаль (22, пенальти), Аллер (54), Аллер (69).

«Бешикташ»: Гюнок, Розье, Вида, Монтеро (Уйсал, 81), Мераш, Геззаль (Батшуайи, 67), Тейшейра (Боздоган, 59), Нкуду, Пьянич (Учан, 81), Топал (Хатчинсон, 81), Ларин.

«Аякс»: Онана, Мазрауи (Тимбер, 72), Схюрс (Ренсх, 77), Мартинес, Тальяфико (Блинд, 77), Нерес, Бергейс (Тайлор, 83), Дарами (Аллер, 46), Классен, Гравенберх, Тадич.

Предупреждения: Аллер (85), Ларин (88).

Напомним, в параллельном матче «Шахтер» уступил «Интеру».