Трубин: «Шахтеру» нужно взяться за голову и добывать трофеи»
Соломон: «В будущем увидите еще лучшую версию «Шахтера»
Команда прогрессирует под руководством Де Дзерби
Манор Соломон / фото - Футбол 1/2/3
Вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал победу своей команды в матче первого тура украинского чемпионата против «Ингульца»:
«Было очень важно начать сезон с победы и 3 очков. Команда интенсивно поработала во время предсезонной подготовки. Счастливы, что победили. Могли и должны были забивать больше голов, но для первого матча – неплохо.
Касательно воплощения идей Де Дзерби на поле, то мы работаем над этим. Все не так просто – система отличается, на адаптацию нужно время. Стремимся внедрить и овладеть ею.
Думаю, в будущем вы увидите еще лучшую версию «Шахтера».
24-го июля, в дату матча, Соломон праздновал свой 22-й день рождения. Форвард «горняков» Лассина Траоре сделал одноклубнику подарок прямо на футбольном поле.
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