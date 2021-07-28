Соломон: «В будущем увидите еще лучшую версию «Шахтера»

Манор Соломон / фото - Футбол 1/2/3

Вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал победу своей команды в матче первого тура украинского чемпионата против «Ингульца»:

Касательно воплощения идей Де Дзерби на поле, то мы работаем над этим. Все не так просто – система отличается, на адаптацию нужно время. Стремимся внедрить и овладеть ею.

Думаю, в будущем вы увидите еще лучшую версию «Шахтера».