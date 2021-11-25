Соломон: «Знаем, что будет тяжело, потому что «Интер» – одна из лучших команд в мире»
Соломон: «В будущем я хотел бы играть в одной из лучших лиг мира»
Хавбек «Шахтера» – о возможном переходе в Серию А
25 ноября 13:52
Манор Соломон / фото - Шахтер
Полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал слухи о своем возможном переходе в Серию А. Цитирует Соломона портал TuttoMercato.
В последнее время ваше имя связывали с несколькими итальянскими клубами, в том числе с «Ювентусом» и «Аталантой. Хотели бы вы когда-нибудь сыграть в Италии?
Действительно, в последнее трансферное окно обо мне ходило много слухов, в том числе о переходе в некоторые итальянские клубы. Могу сказать, что некоторые клубы очень интересовались мной, но я счастлив, что нахожусь в «Шахтере». В будущем я хотел бы играть в Италии или в одной из лучших лиг мира.
Италия, без сомнения, была бы прекрасной возможностью, но я не знаю, что нас ждет в будущем.
Говорил ли я когда-нибудь об этом с Де Дзерби? Нет, мы никогда не говорили об этом.
Напомним, «Шахтер» всухую проиграл «Интеру» и упустил шанс на выход даже в Лигу Европы.
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