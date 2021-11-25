Соломон: «В будущем я хотел бы играть в одной из лучших лиг мира»

Манор Соломон / фото - Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал слухи о своем возможном переходе в Серию А. Цитирует Соломона портал TuttoMercato.

Действительно, в последнее трансферное окно обо мне ходило много слухов, в том числе о переходе в некоторые итальянские клубы. Могу сказать, что некоторые клубы очень интересовались мной, но я счастлив, что нахожусь в «Шахтере». В будущем я хотел бы играть в Италии или в одной из лучших лиг мира.

Италия, без сомнения, была бы прекрасной возможностью, но я не знаю, что нас ждет в будущем.

Говорил ли я когда-нибудь об этом с Де Дзерби? Нет, мы никогда не говорили об этом.