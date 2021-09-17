Сон Хын Мин: «Я раньше болел за «Манчестер Юнайтед»

Игрок поддерживал клуб своего соотечественника

Сон Хын Мын / фото - Hotspur HQ

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мын рассказал Pro:Direct Soccer, болельщиком какой команды он раньше являлся:

«Болел за «Манчестер Юнайтед», потому что в то время за них играл Пак Чжи Сун. Он национальный герой. В Корее говорят, что у него два сердца. Для меня он тоже герой. Он мой хороший друг. Он дал надежду и шанс игрокам из Южной Кореи. Ему пришлось нелегко, так как он стал первым корейцем в Премьер-лиге. Так что я раньше болел за «Юнайтед», но теперь не могу».

Пак Джи Сун выступал в составе «красных дьяволов» в период с 2005-го по 2012 год, где взял с командой все возможные трофеи, включая 4 золотые медали АПЛ и одну Лигу чемпионов.

Сон играет в «Тоттенхэме» с 2015 года, перейдя в лондонский клуб из «Байера». Кореец является железным игроком стартового состава. За 284 матча форвард забил 109 голов и отдал 84 ассиста.

Напомним, «шпоры» ушли от поражения «Ренну» на старте Лиги конференций.