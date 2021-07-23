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Сон: «Новый контракт с «Тоттенхэмом» – простое решение»

Южнокореец будет выступать за «шпор» до 2025-го года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:03
Сон: «Новый контракт с «Тоттенхэмом» – простое решение»
Сон Хын Мин / Фото: Twitter

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о продлении контракта с клубом. Его слова приводит пресс-служба «шпор».

«Играть здесь на протяжении шести лет уже было большой честью. Клуб проявил ко мне огромное уважение. Разумеется, я очень счастлив быть здесь. Для меня «Тоттенхэм» как дом, с его болельщиками, игроками и персоналом. Мне не пришлось раздумывать над новым контрактом. Это было простое решение. Я счастлив здесь и буду рад вновь увидеть фанатов в скором времени»

Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015-го года, ранее вингер играл за «Байер».

Ранее стало известно, что вратарь «Аталанты» перейдет в «Тоттенхэм».

Петр Приходько
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Тоттенхэм Сон Хын Мин

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