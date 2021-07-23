Сон продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Полузащитник останется в команде еще на четыре года

Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» объявил о продлении полузащитника Сон Хын Мина.

Новое соглашение рассчитано до 2025-го года, сообщает сайт клуба. Зарплата игрока также вырастет.

Сам футболист признался, что очень рад подписать новый контракт.

«Провести шесть лет в этом клубе – уже большая честь для меня. «Тоттенхэм» проявил огромное уважение ко мне, и, конечно, я очень рад находиться здесь. Это мой дом, особенно когда на трибунах фанаты. Решение было очень легким. Я так счастлив быть здесь. Буду рад увидеть болельщиков на трибунах снова».

В «Тоттенхэм» Сон пришел в 2015-м году, перейдя из «Байера».